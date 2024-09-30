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SpaceX太空船抵国际太空站 明年接回2名滞留太空人

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（法新社华盛顿29日电） 根据直播影像画面，美国太空探索科技公司（SpaceX）的太空船今天已顺利和国际太空站对接，预计明年2月将2名滞留国际太空站（International Space Station）的太空人载回地球。

SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）火箭28日下午1时17分从佛州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空。太空船上的Crew-9任务团队于今天下午5时30分和国际太空站取得联系。

太空船和国际太空站对接完成后，美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人赫格（Nick Hague）和俄罗斯太空人戈布诺夫（Alexander Gorbunov）于晚间7时后不久进入太空站，受到站内同僚的热烈欢迎。

国际太空站指挥官威廉斯（Suni Williams）说：「我仅向乘龙太空船（Crew Dragon）自由号（Freedom）的新伙伴表达欢迎之意。」威廉斯是滞留太空站的2名太空人之一。

「欢迎亚力克斯（Alex）来到国际太空站，还有尼克（Nick），欢迎你回家。」

赫格和戈布诺夫明年2月从国际太空站返回地球时，将带回太空人魏勒摩尔（Butch Wilmore）和威廉斯。

由于波音公司（Boeing）太空船「星际飞机」（Starliner）出问题，魏勒摩尔和威廉斯在国际太空站的停留时间被迫延长好几个月。

新开发的「星际飞机」6月进行首次载人飞行，将魏勒摩尔和威廉斯送往国际太空站，两人原本预定停留8天，但在「星际飞机」推进系统出问题后，NASA被迫改变计画。

亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的太空船每6个月都会定期前往国际太空站，协助站内太空人轮调。

Crew-9团队原订8月中出发，却因故延至9月底，NASA专家因此有更多时间评估「星际飞机」的可靠度，并决定处置方式。

赫格和戈布诺夫将在国际太空站停留约5个月，而原本预定只待8天的魏勒摩尔和威廉斯则会停留8个月。

Crew-9团队待在国际太空站期间，将进行约200种科学实验。

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