Telegram创办人在法被捕 生活低调神秘

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（法新社巴黎25日电） 出生于俄罗斯的科技企业家度洛夫（Pavel Durov）创立广受欢迎的社群网络和一种加密货币，累积上百亿美元财富，但在俄罗斯和全世界都与政府部门不合。

曾被称为「俄版祖克柏（Mark Zuckerberg）」的度洛夫再过一个多月就要庆祝40岁生日，本周末却在法国巴黎近郊一座机场被逮捕。

度洛夫出生于圣彼得堡，他于2006年大学刚毕业时创立社群网站VKontakte，正好满足俄语使用者的需求，在当地比祖克柏创办的脸书（Facebook）更受欢迎，他因此于俄罗斯一举成名。

度洛夫因拒绝把用户个人资料交给俄罗斯安全部门而与克里姆林宫起冲突，于是卖掉VKontakte，并于2014年离开俄罗斯。

他在2013年与哥哥尼柯莱．度洛夫（Nikolai Durov）一起创办新的通讯服务Telegram，在行动装置上的图示是一架白色纸飞机。Telegram迅速获得青睐，但批评人士谴责这款应用程式对极端内容似乎缺乏控制，因此也争议不断。

在这些事件上演的同时，度洛夫仍是难以捉摸、有时神秘兮兮的人物，他极少受访，仅偶尔在Telegram发表谜一般的声明。度洛夫自称自由派，主张网路隐密性和讯息加密。

Telegram可供用户在「频道」发表影片、图像和评论，也有粉丝关注功能，但度洛夫曾拒绝审查Telegram上的讯息。

度洛夫在杜拜落脚，取得圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）公民身分，又透过低调程序于2021年8月获得法国籍。

与此同时，Telegram发展得极为成功，号称最保障个人自由，拒绝「审查」并保护用户隐密性。

这让政府机关大为不满，尤其是在他的祖国俄罗斯。2018年，莫斯科法院下令封锁这款应用程式，但执行过程相当混乱，3天后，示威群众讽刺性地用纸飞机轰炸俄国联邦安全局（FSB）总部。

俄罗斯后来放弃封锁Telegram，政府和反对派都使用这项通讯服务，有些频道订阅用户多达数十万人。

度洛夫不太接受传统媒体访问，但今年4月曾与美国极端保守记者卡尔森（Tucker Carlson）对谈。

度洛夫当时对卡尔森说，大家「喜欢独立，也喜欢隐私和自由，一个人会改用Telegram的原因很多」。

度洛夫也不吝于在自己的Telegram频道发文，他自称独居，不荤不酒，甚至不碰咖啡。他总是一身黑，把自己塑造得像是演员基努李维（Keanu Reeves）在电影「骇客任务」（Matrix）中扮演的角色。

今年7月，他宣称自己在十多国捐精，成了上百个孩子的生父，还说这是一种「公民责任」，这种看待养育的态度与电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）有相似之处。

度洛夫因Telegram上的疑似诈骗、毒品走私、网路霸凌、宣扬恐怖主义等组织犯罪行为而成了法国逮捕对象。

调查由法国宪兵网路小组与国家反诈骗办公室负责。两名消息人士说，他今天仍被警方拘留。

根据「富比世」（Forbes）杂志最新估算，度洛夫坐拥155亿美元财富，但自从他被捕消息宣布后，他创造的加密货币Toncoin已下跌超过15%。