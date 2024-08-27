Telegram创办人巴黎被捕 法总统否认涉及政治

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（法新社巴黎26日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天否认通讯应用程式Telegram创办人度洛夫（Pavel Durov）被捕有任何政治关系。这位科技大亨24日在巴黎一座机场突然遭到逮捕，已连续遭拘留在法国第2天。

外界对度洛夫被捕的时间点与情况提出了许多疑问，一名知情人士说，度洛夫被延长拘留到28日。

Telegram使用者有超过9亿人。39岁的亿万富豪度洛夫遭控未能遏阻非法内容在Telegram上传播。Telegram否认相关指控。

度洛夫出生于苏联时期的列宁格勒（Leningrad），在充满学术氛围的环境中长大，他在义大利度过了童年，之后在20多岁时成立俄罗斯当时规模最大的社群网络VKontakte。

他10年前离开俄罗斯，创立了通讯应用程式Telegram，根据「 富比世」（Forbes）杂志估计，他目前的财富达155亿美元。

法国总统马克宏在社群媒体平台X发文，回应他所称关于此案的「不实讯息」。他说，度洛夫「被捕是在正在进行的司法调查的一部分」。

他写道：「这绝对不是政治决定。这件事是由法官裁决。」

度洛夫除了有俄罗斯国籍外，他还持有法国护照。