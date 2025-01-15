TikTok在美何去何从 法新社解析

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（法新社华盛顿14日电） 短影音平台TikTok不卖就必须在美国下架的期限将于1月19日届满，以下是TikTok接下来在美将何去何从的整理分析。

●自应用程式商店下架

根据禁令，美国政府首先将指示苹果（Apple）和谷歌（Google）将TikTok自他们的应用程式商店（App stores）下架。最快本月19日就无法再下载。

然而，对TikTok在美的1.7亿使用者来说，除非TikTok直接挡下存取管道，否则用户手机内的App并不会不见。

●有办法解决吗？

不过，TikTok的App就算还在，美国使用者也将无法再收到安全和软体更新，这会导致品质逐渐恶化，破口愈来愈多。

办法不是没有。一是使用者可以使用虚拟私人网路（VPN），透过自TikTok未遭禁的国家「绕道」方式来隐藏自己位置。

二是TikTok可以与海外且非中企的伙伴合作，透过不是美国的伺服器来进行更新。不过这将构成直接忤逆美国有关当局，反而可能推升美国对字节跳动的审查。

●实际行动取决于川普政府

等到川普20日宣誓就职，执法任务就落在新一任司法部长的肩上，而新的司法部长可以选择不予执行，或暂缓执行国会这道「不卖就禁」。

川普政府也可能接触在国会握有多数的共和党来调整立法，进而提供字节跳动更多时间寻找买家，或设想替代解决方案。

●谁有兴趣投资？

即便字节跳动目前排除出售的可能性，部分潜在买家仍已浮现，其中包括由美国职棒MLB洛杉矶道奇前老板麦考特（Frank McCourt）领军的集团。

针对中国当局对马斯克收购TikTok持开放态度的报导，则已遭TikTok否认。

另外，美国科技新闻网站The Information报导，美国电子游戏开发和发行商动视暴雪（Activision Blizzard）前执行长科蒂克（Bobby Kotick）也依旧对收购TikTok抱持兴趣。