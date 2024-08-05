TikTok屈于欧盟压力 移除衍生app奖励方案

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（法新社布鲁塞尔5日电） 欧盟及中国拥有的热门短影音平台TikTok今天宣布，迫于欧盟监管机构压力，将永久移除在法国及西班牙推出的TikTok Lite衍生应用程式（app）内建的「解任务赚点数」奖励方案。

法新社报导，TikTok今年4月在法国及西班牙推出名为TikTok Lite的衍生app，这两国也是欧洲联盟（EU）中唯二可使用这款app的国家。18岁以上用户可加入这款app的「任务与报酬方案」，透过观看特定影片、按赞、追踪、邀请朋友加入等行为赚取点数奖励，并兑换网路购物礼券等实质报酬。

但欧盟执行委员会（European Commission）4月因担忧TikTok Lite的「成瘾」效应，依据「数位服务法」（Digital Services Act）针对这款app展开调查，迫使TikTok暂时中止该款app的奖励方案。

主管欧盟产业政策的执行委员布勒东（ThierryBreton）今天表示：「我们已永久撤销TikTok Lite奖励方案，这项方案可能招致高度成瘾的后果。」

欧盟执委会发表声明指出，TikTok已承诺在欧盟移除这项方案，并且不会推出「可规避移除决定的任何其他方案」。

据报导，这是欧盟「数位服务法」的首个重大胜利。这项具里程碑意义的全面性新法要求在欧盟营运的数位公司有效监管线上内容，保护用户免于伤害。