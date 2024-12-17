TikTok未防范罗马尼亚境外介选 欧盟启动调查

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟执行委员会今天宣布对中资短影音平台TikTok正式立案调查，指其涉嫌未依「欧盟数位服务法」（DSA）规定防范罗马尼亚大选出现的境外势力操弄资讯风险。

罗马尼亚11月24日举行总统大选首轮投票，选前民调支持率仅个位数的极右翼亲俄候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）得票率飙升至第一，引发外界对选举结果的质疑。

罗马尼亚宪法法院本月初已以总统大选遭到俄罗斯干预为由，裁定首轮投票结果无效，须重新举行。

欧盟执委会（Europan Commission）今天表示，其调查将针对TikTok在两事上是否有效管理风险，一是推荐系统遭假帐号操弄的风险，二是对政治广告和付费政治性内容的内部规则。执委会也将特别调查该平台是否确实因应欧盟国家选举时，在特定地区和特定语言上可能出现的资讯操弄风险。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「我们必须保护民主免受任何形式的境外干涉。每当我们怀疑有这类干涉，尤其是在选举期间，我们就必须迅速且坚定地采取行动。」

俄罗斯经常被控对欧盟及其他地方策划假消息攻势，以支持可能有利于俄国的候选人。