立足瑞士 报道世界
登录

TikTok未防范罗马尼亚境外介选 欧盟启动调查

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟执行委员会今天宣布对中资短影音平台TikTok正式立案调查，指其涉嫌未依「欧盟数位服务法」（DSA）规定防范罗马尼亚大选出现的境外势力操弄资讯风险。

罗马尼亚11月24日举行总统大选首轮投票，选前民调支持率仅个位数的极右翼亲俄候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）得票率飙升至第一，引发外界对选举结果的质疑。

罗马尼亚宪法法院本月初已以总统大选遭到俄罗斯干预为由，裁定首轮投票结果无效，须重新举行。

欧盟执委会（Europan Commission）今天表示，其调查将针对TikTok在两事上是否有效管理风险，一是推荐系统遭假帐号操弄的风险，二是对政治广告和付费政治性内容的内部规则。执委会也将特别调查该平台是否确实因应欧盟国家选举时，在特定地区和特定语言上可能出现的资讯操弄风险。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「我们必须保护民主免受任何形式的境外干涉。每当我们怀疑有这类干涉，尤其是在选举期间，我们就必须迅速且坚定地采取行动。」

俄罗斯经常被控对欧盟及其他地方策划假消息攻势，以支持可能有利于俄国的候选人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
2
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
10
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
374
256 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团