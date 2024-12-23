TikTok质疑禁令 阿尔巴尼亚总理回应

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（法新社阿尔巴尼亚首都地拉那22日电） 阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）昨天宣布对TikTok实施禁令，面对TikTok反弹，拉玛今天表示，政府这项行动，「不是对单一事件的仓促反应」 。

拉玛昨天宣布阿尔巴尼亚从2025年初开始将对TikTok实施至少一年禁令，数小时后，TikTok发言人发布声明表示：「我们正在寻求阿尔巴尼亚政府做出紧急澄清。」

发言人说：「关于所提到的悲剧事件，我们并未发现有任何证据显示肇事者或受害者拥有TikTok帐户，也有报导说，有关这些事件的影片被发布在另一平台，而不是TikTok。」

拉玛在今天的贴文中坚称，这项禁令是「与全国学校家长讨论后，经深思熟虑做出的决定」。

他说：「TikTok没有立场要求阿尔巴尼亚做出澄清，因为在阿尔巴尼亚，做决定的是阿尔巴尼亚人，而不是TikTok演算法的所有者。」

阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）一所学校上月发生14岁青少年遭同学刺杀事件，当地媒体报导，这起案件的起因是两人曾在TikTok上爆发争吵。

这起案件在国内引发家长、心理学家和教育机构对有关社群网路对年轻人的影响展开辩论。

政府在宣布上述禁令的同时，也将为学生和家长启动教育计画。