Trump 2028应援帽和T恤 川普商店开卖

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（法新社华盛顿24日电） 尽管美国宪法排除总统川普寻求第3个任期的可能性，他的网路商店已经开始贩售印有「川普2028」（Trump 2028）字样的周边商品。下一届美国总统大选将于2028年举行。

尽管若川普要再做一任必须修宪，78岁的他不曾排除这种可能性。近日民调结果显示他的支持度跌至新低。

包括川普政府司法部长在内的多数政治专家都表示修宪具高难度。不过，一个与川普有关的社群媒体帐号今天分享1张川普次子艾瑞克（Eric Trump）头戴这款标价50美元红色应援帽的照片。

线上「川普商店」（Trump Store）如此描述这件商品：「用这顶美国制造的『川普2028』帽子进行表态。」

线上商店同时推出标价36美元的T恤，上头印有「川普2028（改写规则）」，有海军蓝和红色两种选择；还有售价18美元、颜色很搭的啤酒罐保冷套。

近日民调结果反映美国民众对川普第2任期就职百日内处理重大问题的手法多所疑虑，包括生活成本问题和乱无章法的关税政策。

美国宪法第22修正案规定，「任何当选为总统者，不得超过两任」。不过，针对曾经说过寻求再做一任的谈话，川普上个月坚称自己「不是在开玩笑」，还说「有办法可以这样做」。