UN：2023人道主义工作者死亡人数创新高

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国今天警告，针对人道主义工作者、「不可接受」的暴力行动日益猖獗，去年全球共有创纪录的280名人道工作者遇害，以哈战争也可能导致今年的罹难人数进一步上升。

联合国人道事务协调厅（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，OHCA）助理秘书长慕苏雅（Joyce Msuya）在8月19日「世界人道主义日」（World Humanitarian Day）发布声明表示：「针对援助工作者的暴力变得日益常态化，且缺乏问责机制，这种情况不仅不可接受也不合公理，还会对世界各地的援助行动构成巨大伤害。」

OHCA在声明中指出：「去年有280名援助工作者在33国丧生，成为有纪录以来罹难人数最多的一年」。相较有118名援助工作者丧生的2022年，这个数字暴增了137%。

声明引用了「援助工作者安全资料库」（Aid Worker Security Database）的资料。这个资料库从1997年开始追踪相关数据。

联合国指出，去年罹难的援助工作者中，逾半（共163人）是在以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）战争的头3个月里，于加萨走廊（Gaza Strip）遇害，他们大部分都是死于空袭。

饱受内乱摧残的南苏丹（South Sudan），以及自去年4月起陷入2名敌对将领冲突的苏丹，分别造成34人和25人死亡，堪称对人道主义工作者而言前3名致命的冲突地区。

位居前10名的地区还包括以色列和叙利亚，各有7人死亡；衣索比亚和乌克兰分别有6人丧生；索马利亚有5死；缅甸和刚果民主共和国则均有4人死亡。

OHCA警告，尽管去年丧命的援助工作者人数已经很令人震惊，但今年「可能会出现更致命的情况」。