立足瑞士 报道世界
登录

UN：2023人道主义工作者死亡人数创新高

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国今天警告，针对人道主义工作者、「不可接受」的暴力行动日益猖獗，去年全球共有创纪录的280名人道工作者遇害，以哈战争也可能导致今年的罹难人数进一步上升。

联合国人道事务协调厅（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，OHCA）助理秘书长慕苏雅（Joyce Msuya）在8月19日「世界人道主义日」（World Humanitarian Day）发布声明表示：「针对援助工作者的暴力变得日益常态化，且缺乏问责机制，这种情况不仅不可接受也不合公理，还会对世界各地的援助行动构成巨大伤害。」

OHCA在声明中指出：「去年有280名援助工作者在33国丧生，成为有纪录以来罹难人数最多的一年」。相较有118名援助工作者丧生的2022年，这个数字暴增了137%。

声明引用了「援助工作者安全资料库」（Aid Worker Security Database）的资料。这个资料库从1997年开始追踪相关数据。

联合国指出，去年罹难的援助工作者中，逾半（共163人）是在以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）战争的头3个月里，于加萨走廊（Gaza Strip）遇害，他们大部分都是死于空袭。

饱受内乱摧残的南苏丹（South Sudan），以及自去年4月起陷入2名敌对将领冲突的苏丹，分别造成34人和25人死亡，堪称对人道主义工作者而言前3名致命的冲突地区。

位居前10名的地区还包括以色列和叙利亚，各有7人死亡；衣索比亚和乌克兰分别有6人丧生；索马利亚有5死；缅甸和刚果民主共和国则均有4人死亡。

OHCA警告，尽管去年丧命的援助工作者人数已经很令人震惊，但今年「可能会出现更致命的情况」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
27
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
56
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团