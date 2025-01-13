含糖饮料是一成糖尿病病例的诱因

《自然医学》期刊的一项最新研究显示，含糖饮料导致了全球十分之一的糖尿病病例，这也包括瑞士。此外，每30例心血管疾病中就有一例与饮用含糖饮料直接相关。
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国际研究团队在1月6日发表的研究中强调，迫切需要采取政治措施遏制含糖饮料的消费。
研究的主要作者、美国波士顿塔夫茨大学的劳拉·拉拉-卡斯托(Laura Lara-Castor)告诉瑞士Keystone-SDA新闻通讯社，2020年，瑞士10.5%的2型糖尿病病例可归因于软饮料的消费。而在心血管疾病方面，所有新增病例中有3.1%由软饮料所致。
这表明，瑞士的数据与德国、奥地利、西班牙和瑞典等其他欧洲国家的数据相当。
从1990年到2020年，全球范围内可归因于含糖饮料的糖尿病病例比例增加了1.3%。
在拉丁美洲和加勒比地区，含糖饮料导致了将近四分之一的2型糖尿病病例。而在撒哈拉以南非洲，1990年-2020年间，2型糖尿病病例的比例增长了8.8个百分点。
全球逾200家机构参与了这项国际研究，其中包括瑞士的日内瓦大学医院和洛桑大学医院。
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