瑞士与欧盟加深外交及安全政策合作

卡亚·卡拉斯与伊格纳齐奥·卡西斯周四在瑞士会晤。 Keystone-SDA

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)及欧盟外交与安全事务高级代表卡娅·卡拉斯(Kaja Kallas)共同签署联合声明，加强瑞士和欧盟在外交及安全政策上的合作。双方计划建立定期对话机制。

当晚，卡西斯在苏黎世接受媒体采访时表示，“当今世界，任何区域争端都不会局限在该区域”。他特别提到中东局势，指出该冲突对瑞士能源供给等领域产生的影响。因此，当前瑞士与欧盟保持稳定关系至关重要。

双方于3月5日签署的联合声明规定，欧盟与瑞士将每年举行部长级政治对话。首轮对话于签署仪式后立即展开。

卡拉斯表示：“今天，我们将集中讨论乌克兰战争及中东局势。”与会各方一致认为必须尽早结束乌克兰战争。但据这位爱沙尼亚前总理也透露：“俄罗斯并不想要和平。”因此，我们必须给予乌克兰更多支持，并向俄罗斯进一步施压。她强调，决不能让俄罗斯的侵略行为获益。

除上述声明外，瑞士与欧盟还签署了一份框架协议，涉及瑞士将来可能参与到民事或军事任务中。

协议文本对瑞士派遣军事人员的流程进行了简化，但未对瑞士设定任何义务。卡西斯表示：“若需派遣瑞士军队，瑞士议会将与以往一样，掌握最终决定权。”

上述两项新签协议不包含在瑞士与欧盟签署的第三轮一揽子双边协议中。

中立政策

卡拉斯表示：“短短一周以来，我们在双边领域取得的进展远超过去数年的努力。”并表示，她认为双方“在应对混合攻击(Hybrid attacks)方面存在更大合作潜力”。

她同时强调：“瑞士的中立政策不应是加强合作的阻力”，并认为瑞士议会于去年12月放宽瑞士制武器出口限制的决定是“朝正确的方向迈进了一步。”

作为中立国，瑞士对向交战国转出口武器实施限制，造成了与德国等欧盟国家的摩擦。由于瑞士战争物资相关法规条款，德国无法将数十年前从瑞士购买的武器运往乌克兰。

去年12月初，瑞士议会批准了政府放宽限制的请求，并提出包括美国、加拿大以及17个欧盟国家在内的25个“可信任国家”豁免名单。

然而，在美国对委内瑞拉展开军事行动后，反对放宽政策的瑞士社会民主党、绿党及非政府组织立即行动，要求举行公投。当被问及中东战事对瑞士中立政策影响时，卡西斯重申，瑞士坚持其中立立场。

2003年伊朗战争期间，瑞士曾暂停对美国及其盟国的武器出口。针对当前武装冲突，卡西斯回应称：“我们尚未采取行动。未来如何将取决于冲突持续的时间及激烈程度。”