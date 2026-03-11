Швейцария и ЕС углубляют сотрудничество в сфере безопасности
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas) подписали совместную Декларацию, направленную на укрепление сотрудничества сторон во внешней политике и политике безопасности. Документ предусматривает организацию регулярного диалога на эту тему Берна и Брюсселя.
«Сегодня ни один региональный конфликт уже не остаётся только региональным», — заявил Иньяцио Кассис журналистам в четверг вечером 5 марта 2026 года в Цюрихе, говоря о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, этот конфликт, помимо прочего, влияет и на энергоснабжение Швейцарии, поэтому для страны сейчас тем более важно поддерживать стабильные отношения с ЕС.
Подписанная в четверг на прошлой неделе Кассис и Каллас декларация предусматривает организацию ежегодного раунда политического диалога между ЕС и Швейцарией на министерском уровне. Первую такую встречу стороны провели сразу после подписания упомянутого документа. «Сегодня мы будем говорить о войне в Украине и о ситуации на Ближнем Востоке», — сказала Кая Каллас. Все согласны, по ее словам, с тем, что войну в Украине необходимо как можно скорее прекратить, «но Россия не хочет мира».
Именно поэтому «необходимо и дальше поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы российская агрессия была вознаграждена». Помимо декларации об углублении сотрудничества во внешней политике и политике безопасности, Швейцария и ЕС подписали также рамочное соглашение о возможном будущем участии Швейцарии в гражданских и военных миссиях под эгидой Евросоюза.
Участие в миссиях ЕС
Подписанный сторонами документ призвал упростить процедуру направления военнослужащих для участия в таких миссиях, однако из него для Швейцарии не проистекает ровным счетом никаких обязательств. «Если швейцарских военнослужащих куда-либо направят, то последнее слово, как и прежде, останется за швейцарским парламентом», — подтвердил Иньяцио Кассис. Эти два новых соглашения не входят в Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС (Bilateralen III.). «Только за одну неделю мы продвинулись в нашем партнёрстве дальше, чем за многие предыдущие годы», — указала Кая Каллас, добавив, что видит «потенциал для более тесного совместного противодействия гибридным атакам».
«Нейтралитет (Швейцарии) не является препятствием для её более тесного сотрудничества (с Европой)», — сказала она, добавив, что принятое в декабре 2025 года швейцарским парламентом решение снизить барьеры на пути экспорта вооружений швейцарского производства стало «шагом в правильном направлении». Будучи нейтральным государством, Швейцария ввела в прошлом ограничения в области реэкспорта вооружений в страны, находящиеся в состоянии войны. Это обстоятельство уже становилось предметом трений между Швейцарией и рядом стран ЕС, в том числе Германией, которая хотела направить Украине боеприпасы, закупленные в Швейцарии уже несколько десятилетий назад, но получила отказ Берна, сославшегося на положения швейцарского Федерального закона «О военных материалах».
Нейтралитет остаётся в силе
В начале декабря 2025 года парламент Швейцарии согласился с просьбой правительства Конфедерации, Федерального совета, смягчить эти правила и утвердил список из 25 стран, включая Соединённые Штаты, Канаду и 17 стран ЕС, которые могли бы воспользоваться правом свободных закупок и перепродаж / передач швейцарской военной продукции третьим странам. Вскоре после американского вмешательства в Венесуэле Социал-демократическая партия Швейцарии (SP), партия «Зелёные» (GPS) и ряд левых неправительственных организаций, выступивших против такого смягчения экспортных норм, начали процедуру организации референдума по данным поправкам, внесенным в военно-экспортное законодательство страны.
Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на швейцарский нейтралитет, Иньяцио Кассис заверил, что «нейтралитет остаётся в силе». Во время войны в Ираке в 2003 году Швейцария уже, по его словам, приостанавливала поставки вооружений США и их союзникам. Говоря о нынешнем конфликте вокруг Ирана, Иньяцио Кассис отметил, что в данном случае всё «будет зависеть от его продолжительности и интенсивности». О том, как позиционирует себя Швейцарии в ситуации войны против Ирана, читайте в подробном материале ниже.
