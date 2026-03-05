Schweiz und EU vertiefen Aussen- und Sicherheitspolitik

Keystone-SDA

Aussenminister Ignazio Cassis und die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas haben eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der aussen- und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Geplant ist ein regelmässiger Dialog.

(Keystone-SDA) Die Vereinbarung ist nicht Teil des Pakets Schweiz-EU (Bilaterale III), wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag hiess. Cassis und Verteidigungsminister Martin Pfister haben sich am Donnerstag in Zürich mit der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas getroffen.