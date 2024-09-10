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瑞士在2024年残奥会上创下奖牌纪录

2024年9月8日周日这天，瑞士选手Catherine Debrunner与她在法国巴黎夏季残奥会上夺得的六枚奖牌合影。
2024年9月8日周日这天，瑞士选手Catherine Debrunner与她在法国巴黎夏季残奥会上夺得的六枚奖牌合影。 Keystone / Ennio Leanza

2024年巴黎残奥会已经落下帷幕。在奥运会结束四周后，残奥会火炬于上周日晚9时58分正式熄灭。

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Keystone-SDA

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瑞士凭借此次获得的21枚奖牌，经历了本世纪最成功的一次体育盛会。在此之前，瑞士对本届残奥会的奖牌目标为14块，同2021年的日本残奥会一样。但田径女王Catherine Debrunner技压群芳，一人独得五枚金牌、一枚银牌。

在国家排名榜上，中国依然遥遥领先，共夺得94枚金牌、76枚银牌、50枚铜牌，亚军与季军分别是英国(49/44/31)和美国(36/42/27)。瑞士排在第15名。

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