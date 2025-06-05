瑞士媒体：中国犯罪团伙在瑞士搭建卖淫网络

瑞士警方近日破获了一起震惊全国的人口贩运案件，代号“莲花案”(Lotus)，涉及至少146名中国女性被迫在Airbnb公寓中从事性工作。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。瑞士警方破获了一起震惊全国的人口贩运案件，至少146名中国女性被迫在Airbnb公寓中从事性工作；因“免疫艾滋病的基因编辑婴儿”实验而入狱三年的中国基因研究员贺建奎近日宣布了新的实验计划，其妻随后被中国拒绝入境；一起疑似中国国家安全部网络间谍组织APT31对捷克共和国外交部发起的网络攻击引发北约和欧盟的高度警觉。

11 分钟

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

中国犯罪团伙在瑞士组织卖淫

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，瑞士警方近日破获了一起震惊全国的人口贩运案件，代号“莲花案”(Lotus)，涉及至少146名中国女性被迫在Airbnb公寓中从事性工作。这些女性被犯罪团伙以虚假承诺诱骗至瑞士，随后被限制自由，频繁在不同州和国家之间转移，避免警方追查。她们通常在一个地点只停留几天，之后被送往下一个公寓继续卖淫。

案件的幕后是一群结构松散但高度组织化的华人家族帮派。他们通过聊天软件和网站招募女性，抵达瑞士后通过短信指示她们前往指定公寓，期间不得外出。这些团伙成员最初以游客、技术工人或持假证件的身份入境，待确认安全后，才开始招募受害者。

警方指出，这些帮派不像传统黑手党那样有明确的等级制度，而是根据需要灵活组合，形成动态网络。他们不仅涉及人口贩运，还活跃于其他有组织犯罪领域。由于其隐蔽性和流动性，调查极为困难。

“这些中国团伙中，没有一个黑手党老大或中国黑帮帮主。”一位调查人员表示。 一位案件调查人员

2024年，瑞士警方共登记了79起人口贩运案件，但实际数字可能远高于此。

此外，文化差异也加剧了调查难度。援助组织Victras指出，一些受害者甚至不认为自己是受害者，对人口贩运的理解与西方标准不同。这种认知差异使得警方和援助机构在提供帮助时面临巨大挑战。(NZZ外部链接/德)

现已出狱的贺建奎在国内基本上处于孤立状态，不再属于任何大学或其他研究机构。 Keystone-SDA

中国“科学怪人”和其颇有来头的妻子计划东山再起



瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于5月28日转载文章《中国“科学怪人”和其颇有来头的妻子计划东山再起》，介绍了因“免疫艾滋病的基因编辑婴儿”实验而入狱三年的中国基因研究员贺建奎的新近动态：贺宣布了新的实验计划，而不久之后，他的妻子被中国拒绝入境。

几周前，贺建奎在自己的X个人主页上写道，希望有一天人类能记住自己这个“中国的达尔文”。而在世界媒体的头条新闻中，他往往被称作“中国的科学怪人”。“目前还不容易预测贺建奎将以这两个头衔中的哪一个载入史册。” 文章写道。

贺建奎基因编辑婴儿实验触发了复杂的伦理和医学问题，引发了全球媒体对 “设计婴儿 ”危险性的讨论。。“种系基因疗法对基因结构进行了深度干预，引发了可以遗传的突变…… 科学家一般不会在活体胚胎上做实验…… 贺建奎为了一己之名而无视道德底线，被斥责为无良医生。”文章写道。

中国目前收紧了对生殖系疗法的立法。现已出狱的贺建奎在国内基本上处于孤立状态，不再属于任何大学或其他研究机构。但他最近在X上发布了大量英文帖子，“每隔几天就会发布一些诸如“我将根除阿尔茨海默氏症”的宏大公告”。

四月，贺突然宣布和加拿大华裔生物信息研究员Cathy Tie结婚。Tie是“争议性颠覆性技术的倡导者” ，且呼吁“消除前沿基因研究的禁忌”。而不久之后，两人便通过社交媒体表示，Tie被中国禁止入境，而贺也无法离开中国，“因为他的护照在他被定罪后就被扣留”。

“我们可能再也见不到彼此了……我担心我的婚姻，但我更担心这对人类和科学的未来意味着什么。” Cathy Tie，生物信息研究员、贺建奎妻子

贺建奎以往努力在社交媒体上把自己描绘成一名爱国者。比如，他3月在X上写道：“我在科学领域的成功，主要归功于中国，因为中国正在推动世界领先的科学突破。” 然而最近，他的语气变得“越来越不一样”：”如果中国政府不让我的妻子和我一起生活在北京，我就离开中国，去美国工作。”(Watson外部链接/德)

北约32个成员国在一份联合声明中表示，他们“注意到来自中华人民共和国的恶意网络活动不断增加”。 Keystone-SDA

黑客攻击捷克外交部事件震动北约与欧盟



5月28日，瑞士跨地区德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，一起针对捷克共和国外交部的网络攻击事件引发了北约和欧盟的高度警觉。据称，网络攻击是一个与中国国家安全部有关的网络间谍组织APT31(高级持续性威胁31)所为，行动目的是读取捷克外交官的电子邮件。这一消息在欧盟引发强烈反响，北约和欧盟均表示将严肃应对。

根据捷克新闻门户网站Seznamzpravy.cz的报道，攻击始于2022年，目标是北约和欧盟成员国的外交通信网络。虽然捷克外交部强调被渗透的系统并未用于交换机密信息，但事件的严重性仍不容忽视。捷克国内、国外和军事情报机构以及国家网络与信息安全局已联合展开全面调查。

北约32个成员国在一份联合声明中表示，他们“注意到来自中华人民共和国的恶意网络活动不断增加”，并将采取应对措施。欧盟方面也表示，必要时将采取进一步行动，包括制裁。

“欧盟认为，针对捷克共和国的恶意网络活动是一个由中国支持的行为体所为。” 卡亚·卡拉斯(Kaja Kallas)，欧盟外交与安全政策高级代表

欧盟外交与安全政策高级代表卡亚·卡拉斯(Kaja Kallas)表示：“这显然违反了国际规则，令人无法接受。”

这并非欧盟首次对中国黑客采取行动。早在2020年，欧盟就曾对中国黑客组织APT10实施制裁，该组织当时被指控攻击全球多家IT服务提供商。(tagesanzeiger外部链接/德)

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