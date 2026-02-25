瑞士家庭在国际比较中表现出色

瑞士家庭在全球比较中成绩卓越。 Keystone-SDA

根据国际标准，瑞士家庭生活殷实、满意度高且社会流动性强。有子女家庭的贫困率仅约6%，在欧洲范围内保持了极低水平。上述结论由瑞士经济政策研究所得出。

4 分钟

隶属于卢塞恩大学(University of Lucerne)的瑞士经济政策研究所(Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik，简称IWP)于2月23日发布了研究报告–《以证据为依据的瑞士家庭政策：哪些措施有效?如何发挥作用?》指出，在国际比较中，瑞士人的出身背景对未来收入的影响较低，且在过去40年间保持稳定。该研究同时显示，瑞士家庭对生活的满意度较高。

瑞士经济政策研究所 瑞士经济政策研究所(Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP)隶属于卢塞恩大学，是一个在组织上独立的研究所，由“瑞士经济政策基金会”(Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik)于2021年12月开始运营。该研究所旨在将严谨的经济学专业知识以易懂的方式传达给公众，促进社会经济观点和意见的形成。其研究领域侧重社会政策、财政政策以及政治框架条件。具体关注领域包括：收入分配与社会流动性；国家财政、税收与财政政策；政治制度、联邦制与直接民主，以及瑞士经济模式的分析。 信息来源：瑞士经济政策研究所外部链接

据悉，该研究结果与普遍认为的“国家层面支持力度越大，则国家经济状况越好”的观点相悖。

相关内容

相关内容 人口统计 大多数瑞士居民都富有吗？ 此内容发布于 一位读者想知道是不是真的有些瑞士人收入过低，以至于买不起强制性医疗保险，另一位读者问道：大多数瑞士人真的富有吗？ 更多阅览 大多数瑞士居民都富有吗？

值得注意的是，瑞士实现上述目标的政府支出远不及邻国。德国、法国、奥地利及荷兰在家庭政策上的投入约占公共支出的3%至5%，而瑞士数十年来始终保持在1%至2%的投入水平。

研究显示，过去三十年来，家庭结构及人们的生活发生了翻天覆地的变化。当代的瑞士父母普遍受教育程度较高，多数母亲在职场中承担更多责任，且家庭平均子女数量减少。典型的家庭模式也随之发生了变化：传统单亲家庭模式已不再是主流家庭形态。

这一社会变迁也改变了公众对家庭政策的期待。千禧年之前，家庭政策侧重经济保障，而如今，促进生活与工作优质平衡的框架条件日益重要。

有针对性的调整

研究指出，公共预算也反映了这一发展趋势。2000年以来，瑞士各州及市镇家庭相关支出占总支出的比例已经翻倍增长。

然而，研究作者也警示，全面扩大家庭政策福利的做法并不明智。应针对弱势儿童、单亲家庭及低收入群体进行精准调整，但“同时避免过度扩张现存有效框架。”