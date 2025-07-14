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苏黎世州不希望为未成年人实施性别重置手术

苏黎世州不希望对未成年人进行性别重置手术。
苏黎世州不希望对未成年人进行性别重置手术。 Keystone-SDA

苏黎世卫生局局长Natalie Rickli于周一(7月7日)呼吁联邦政府对未成年人的性别重置手术实施禁令。

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苏黎世卫生局表示，英国和芬兰等国不允许进行不可逆的变性手术。然而，在瑞士却没有相关的明确规定。苏黎世州还要求，抑制性激素分泌的青春期阻滞剂(puberty blockers)仅在科学研究框架内使用。

苏黎世州根据专家建议提出上述要求。跨性别青少年人群的家长曾表示，对治疗推进过快表示担忧。

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同时，该州卫生局正在引入质量标准，重点关注科学监测及跨学科委员会的成立，以保障受影响人群的长期利益。

2022年1月1日起，瑞士允许年满16岁的公民，在无需接受激素治疗、医疗诊断或官方评估的情况下，自行通过民事登记处更改性别和法定姓名。

具体流程如下：﻿

年龄要求：申请人必须年满16岁。

监护人同意：如果申请人未满16岁，则需要法定监护人同意。

民事登记处：希望改变自己注册性别的人不必再向法庭申请，而是直接在民政机关更改自己的名字和性别。

自我声明：申请人通过自我声明的方式，表明其希望更改的性别。

无需医疗证明：与之前的规定不同，新政策不再要求申请人提供医疗证明，如激素治疗证明或性别重置手术证明。

直接更改：申请人可以无需经过任何医疗程序，直接在民事登记处更改性别和法定姓名。

这一变性法规的推出使瑞士成为了全球二十多个将性别选择与医疗程序脱钩的国家之一。

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