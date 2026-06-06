WHO：中非伊波拉疫情扩大 确诊逼近500例夺84命

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（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天公布的数据显示，非洲中部肆虐的致命伊波拉（Ebola）疫情累计确诊病例逼近500。随着疫情蔓延，各界忧虑也日益加剧。

世卫在每日疫情更新报告中指出，3周前宣布爆发疫情的刚果民主共和国（简称民主刚果）累计452例确诊，其中82人死亡。

邻国乌干达则通报19例确诊，其中2人死亡。

根据民主刚果与乌干达政府通报的数据，目前总计471例确诊、84人死亡，。其中确诊病例较前一天增加100例，死亡人数也增加20人。

这波伊波拉疫情已被世卫列为「国际关注公共卫生紧急事件」，目前正持续升温。外界警告，这波最终可能会演变成有纪录以来规模最大的一次伊波拉疫情。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）1名高阶官员今天表示，模型推估显示，若无强力的公共卫生介入，当前疫情规模恐将步上2014年西非伊波拉大流行的后尘。当时的西非疫情导致超过2.8万人感染，逾1.1万人丧生。

美国CDC预测与疫情分析中心主任艾薛尔（Jason Asher）在记者会上坦言：「那种规模是有可能发生的。」

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者：「疫情扩散速度极快，我们目前仍处于落后追赶的状态。」

他说：「我们必须就地遏止疫情蔓延、支援目前正在抗疫的国家，并确保邻国做好准备，一旦出现病例就能立即侦测并迅速采取行动。」

谭德塞强调：「这是一场严峻的疫情。我们知道如何阻止它，但我们必须迅速行动，携手合作。」