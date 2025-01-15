WHO：坦尚尼亚疑似爆发马堡病毒疫情 至少8死

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（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织今天表示，坦尚尼亚疑似爆发致命的马堡病毒出血热，已有8人死亡。世卫预警，这次疫情扩散在国家及区域的层级为「高风险」，但目前尚无全球大流行的迹象。 联合国世界卫生组织（WHO）昨天已通报成员国，指出「马堡病毒出血热（Marburg Virus Disease, MVD）在坦尚尼亚卡吉拉（Kagera）地区疑似爆发疫情」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X上发文表示，「目前已知9例，其中8例死亡。随着疾病监测改善，我们预期未来几天将出现更多案例。」

就在世卫宣布坦尚尼亚疑似爆发疫情前不到1个月的时间，世卫才宣布，邻国卢安达为期3个月的马堡病毒疫情宣告结束，卢安达这波疫情造成15死。

马堡病毒与伊波拉病毒（Ebola）相似，属于同一家族，会经果蝠传染。马堡病毒常伴随出血性高烧及器官衰竭，致死率近9成。

由于死亡率高达89%、传染源头未知，以及通报病例来自两地区，显示目前已有「地理扩散」。世卫评估坦尚尼亚国内流行为「高风险」。

因卡吉拉是坦尚尼亚通往卢安达、乌干达、蒲隆地、刚果民主共和国的枢纽，且据报有些疑似个案曾出现在国界附近，因此地区传染层级为「高风险」。 谭德塞也呼吁邻近各国注意、预防传染，但尚未限制前往坦尚尼亚旅游或经商。 世卫评估，全球流行为「低风险」，但各国仍应加强监控。

卡吉拉地区最早于2023年3月爆发第一波马堡病毒疫情，持续近2个月，通报9例、其中6例死亡。