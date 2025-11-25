X揭露用户位置功能 许多挺川普帐号来自海外受关注

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿25日电） 马斯克旗下的社群平台X，近日推动一项显示帐号所在地的新功能引发轩然大波。其中宣扬美国总统川普「让美国再伟大」等政治口号的人物，其帐号地点竟显示于奈及利亚、孟加拉或东欧等地受到关注。

X产品负责人比尔（Nikita Bier）于上周末推出这项功能，用户现在可以「查阅帐号所属的国家或地区」，用来提升这个遭科技专家批评假讯息泛滥平台的透明度。

比尔在X平台上表示：「这是确保全球公共论坛诚信的重要第1步。」

新功能上线后，许多网友立刻开始追查帐号来源。

平台上很快涌现大量贴文指出，数10名右翼网红，他们是宣扬川普「让美国再伟大」（MAGA）或「美国优先」政治口号的人物，其帐号地点竟显示于奈及利亚、孟加拉或东欧等地。

根据假讯息监督组织「新闻守门人」（NewsGuard）利用这项地点功能所做的分析，过去15个月来，一些宣称设于美国、实际却在海外营运的亲川普有影响力帐号，曾散布31则错误讯息，包括宣称民主党有贪腐行为等内容。

这项功能在平台上线后不久，部分疑似冒用他人名义且拥有大量追踪者的帐号突然遭到移除。

其中一个冒充川普（Donald Trump）女儿伊凡卡（Ivanka Trump）粉丝专页的X帐号，在用户发现其所在地标示为奈及利亚后被停权。

该帐号吸引了100万名追踪者，经常发布支持川普的内容，同时散播仇视伊斯兰及反移民的言论。

随着科技平台缩减内容审查规模，并减少对人工查核的依赖，假讯息研究人员警告，来自俄罗斯和中国等势力试图在西方国家制造政治混乱的威胁日益升高，同时海外网红受金钱诱惑驱动的行为也构成潜在风险。