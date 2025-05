« Entre les lignes »: une exposition pour lutter contre les préjugés

A Genève, une exposition pour lutter contre les préjugés et encourager l'insertion professionnelle est à voir dès mardi et jusqu'au 31 mai sur le Plaine de Plainpalais. "Entre les lignes" a été conçue par l'Hospice général en collaboration avec l'artiste Valérie Martinez.

(Keystone-ATS) Cette exposition se présente sous la forme de huit dialogues fictifs sur messageries instantanées inspirés de témoignages. Ces échanges permettent de révéler l’impact négatif des idées reçues sur la vie des gens, que ce soit des jeunes, des seniors, des bénéficiaires de l’aide sociale, de personnes racisées ou issues de l’asile.

Les mots peuvent sembler anodins, presque banals, mais ils cachent une réalité bien ancrée: celles des préjugés. Ceux-ci s’expriment de manière de plus en plus décomplexée et banalisée.

« Entre les lignes » montre comment les stéréotypes affectent la confiance en soi, le rapport aux autres et l’accès au marché de l’emploi. L’objectif est d’inviter à la réflexion, voire à un changement de perspective. L’exposition a été conçue avec Valérie Martinez, qui avait déjà monté en 2023 avec l’Hospice général l’exposition sur les femmes « Elles, ici et maintenant ».