Comment nous utilisons l’IA de manière responsable

Keystone-SDA

3 minutes

La mission de Swissinfo est de fournir à ses utilisateurs un contenu multilingue de haute qualité. Nous nous engageons à offrir des informations exactes et accessibles. Pour soutenir cette mission, notre rédaction utilise parfois des outils d’intelligence artificielle (IA) afin de faciliter la production et la publication des articles. Par exemple, l’utilisation d’outil de traduction automatique nous permet de diffuser plus rapidement l’actualité et de proposer davantage d’articles plus approfondis.

Tout contenu original est vérifié par les journalistes de Swissinfo et chaque article est soigneusement relu avant publication. Lorsque nous utilisons l’IA, nous l’indiquons clairement à nos lecteurs. Voici quelques exemples:

Comment nous utilisons l’IA pour la traduction

Les outils de traduction assistés par l’IA nous aident à diffuser nos contenus plus rapidement et à toucher un public plus large.

Nous sommes transparents sur l’utilisation de l’IA dans nos processus éditoriaux. Les articles traduits avec l’aide de ces outils portent une mention explicite.

Chaque traduction assistée par IA est soigneusement relue et corrigée par notre équipe afin d’éliminer les erreurs, garantir la clarté et préserver le sens original.

Comment nous utilisons l’IA pour la vérification des faits

L’IA aide nos équipes à détecter la désinformation et les erreurs.



Les outils d’IA peuvent contribuer à vérifier des sources d’information connexes.

Comment nous utilisons l’IA pour les résumés

L’IA peut être utilisée pour générer des points clés, offrant aux lecteurs un aperçu concis des informations essentielles.

Tous les résumés sont relus par notre rédaction pour en garantir la précision et la pertinence.

Notre objectif est d’aider les lecteurs à comprendre rapidement les points essentiels de chaque article.

Comment nous utilisons l’IA dans la création d’images, d’audio et de vidéos

L’IA peut être utilisée pour soutenir le montage d’images, de contenus audio et vidéo.



Cela inclut des tâches telles que le doublage, le sous-titrage et l’adaptation des formats.



Tout contenu doit respecter les standards de qualité de Swissinfo, y compris les exigences éthiques et liées aux droits d’auteur.

L’utilisation de l’IA suit nos directives internes en matière d’IA, révisées et mises à jour deux fois par an. Elles s’appuient sur les principes éthiques en matière d’IA de la SSRLien externe.

Nous attachons une grande importance à votre avis. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou préoccupations concernant l’utilisation de l’IA dans nos articles en écrivant à english@swissinfo.ch.