Come utilizziamo l’IA in modo responsabile
L’obiettivo di Swissinfo è fornire contenuti multilingue di alta qualità alla nostra utenza. Ci impegniamo a offrire informazioni accurate e accessibili. A sostegno di questo lavoro, la nostra redazione utilizza talvolta strumenti di intelligenza artificiale (IA) per la produzione e la pubblicazione degli articoli. Ad esempio, l’uso della traduzione automatica ci consente di diffondere le notizie più rapidamente e di pubblicare articoli più approfonditi.
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Come lavoriamo: la gestione dell’intelligenza artificiale
Tutti i contenuti originali sono verificati dai redattori e dalle redattrici di Swissinfo e ogni articolo è accuratamente riletto dalla redazione prima della pubblicazione. Ogni volta che viene utilizzata l’IA, lo comunichiamo chiaramente ai nostri lettori e lettrici. Ecco alcuni esempi:
Come utilizziamo l’IA per le traduzioni
- Gli strumenti di traduzione basati sull’IA ci aiutano a fornire contenuti a un pubblico più ampio, permettendoci allo stesso tempo di concentrarci sulla produzione di approfondimenti.
- Ogni traduzione realizzata con l’aiuto dell’IA è attentamente verificata dalla nostra redazione per correggere eventuali errori, garantire chiarezza e preservare il significato originale.
Come utilizziamo l’IA per il fact-checking
- L’IA aiuta la nostra redazione a individuare disinformazione ed errori.
- Gli strumenti di IA possono contribuire a verificare le fonti d’informazione.
Come utilizziamo l’IA per i riassunti
- L’IA può essere utilizzata per generare riassunti in punti elenco. Ciò permette di offrire ai lettori e alle lettrici una panoramica concisa delle informazioni principali dell’articolo.
- Tutti i riassunti sono revisionati dalla nostra redazione per garantirne l’accuratezza e la pertinenza.
- Il nostro obiettivo è aiutare il pubblico a comprendere rapidamente gli aspetti principali di ogni articolo.
Come utilizziamo l’IA nella creazione di immagini, audio e video
- L’IA può essere utilizzata per supportare la realizzazione di contenuti visivi, audio e video.
- Ciò include attività come doppiaggio, sottotitolazione e adattamento dei formati.
- Tutti i contenuti devono rispettare gli standard qualitativi di Swissinfo, inclusi i requisiti etici e di copyright.
L’uso dell’IA è conforme alle linee guida della SRG SSR, che vengono riviste e aggiornate due volte l’anno.
La vostra opinione è importante per noi. Vi invitiamo a condividere i vostri commenti o le preoccupazioni sull’uso dell’IA nei nostri articoli scrivendoci all’indirizzo italiano@swissinfo.ch.
Questo articolo è stato aggiornato il 19 giugno 2026.