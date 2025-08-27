La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Accident de baignade mortel dans le lac de Bienne

Un homme domicilié dans le canton de Berne est décédé mardi après-midi dans un accident de baignade à Sutz (BE), sur la rive sud du lac de Bienne. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête.

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit mardi peu après 15h00 dans le lac de Bienne. Selon les premiers éléments, un nageur s’est retrouvé en difficulté près de la plage Von Rütte-Gut, pour des raisons qui restent à déterminer. Plusieurs personnes sont parvenues à sortir de l’eau le malheureux, inconscient. Ils ont immédiatement entamé des mesures de premiers secours, explique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Le Suisse de 40 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé peu de temps après à l’hôpital, malgré les efforts entrepris et l’intervention d’une ambulance ainsi que d’un hélicoptère de la Rega. La police de la navigation a également été mobilisée.

