Accident de la circulation mortel à Langenthal

Keystone-SDA

Un automobiliste a perdu la vie dans une collision avec un camion, mardi matin près de Langenthal (BE). L'accident a eu lieu peu après 11h10 sur l'axe Berne-Zurich.

(Keystone-ATS) Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, le conducteur circulait de Bützberg (BE) en direction de Roggwil (BE). Pour une raison qui reste à déterminer, la voiture s’est retrouvée sur la voie de gauche et a heurté frontalement un camion qui circulait en sens inverse.

Le conducteur est décédé sur les lieux de l’accident, malgré l’intervention des secours. Il existe des indices concrets concernant l’identité du malheureux. Son identification officielle n’a toutefois pas encore eu lieu. La police a par ailleurs ouvert une enquête.

La route a été fermée et la circulation déviée pendant plusieurs heures.

