Addiction Suisse réclame des investissements dans la prévention

Keystone-SDA

Alors que les primes maladie explosent et que les addictions coûtent des milliards chaque année, la Confédération coupe dans la prévention, dénonce Addiction Suisse. L'association exige un changement de cap et des investissements massifs.

(Keystone-ATS) Une étude publiée en 2021 a estimé les coûts économiques des addictions en Suisse à environ 8 milliards de francs par an, note jeudi Addiction Suisse dans son «Panorama suisse des addictions 2026». Cette somme englobe les pertes pour les entreprises et les coûts pour le système de santé.

En outre, chaque année en Suisse, plus de 10’000 personnes décèdent des suites de la consommation de substances et des dizaines de milliers d’individus sont pris au piège de la dépendance.

Malgré cela, les politiques de prévention font face à des coupes. Pourtant, chaque franc investi dans la prévention permet de réduire les coûts, assure Addiction Suisse, qui réclame une «stratégie clairvoyante» en matière de prévention, avec les moyens financiers que cela suppose.