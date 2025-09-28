Adoption de l’initiative bernoise sur des loyers transparents
Il y aura davantage de transparence dans le calcul des loyers dans le canton de Berne. Le corps électoral a accepté par 51,2% des votants l'initiative visant à astreindre les bailleurs à indiquer en période de pénurie de logements le loyer précédent dans un formulaire.
(Keystone-ATS) Les citoyens ont dit oui dimanche à l’initiative cantonale «Pour des loyers équitables et abordables grâce à des loyers précédents transparents» par 176’972 voix contre 168’723 voix. La participation s’est élevée à 46,6%%. C’est l’arrondissement urbain de Berne qui a fait pencher la balance.
Porté par l’Asloca du canton de Berne et soutenu par une coalition regroupant essentiellement des partis de gauche, ce texte vise à dissuader les propriétaires d’augmenter trop fortement les loyers lors d’un changement de locataires. L’idée est de freiner la hausse continue des loyers.
Pour les opposants, l’initiative ne va pas résoudre le problème de pénurie de logements. Lors de la campagne, ils ont répété que les locataires avaient déjà la possibilité de contester un loyer initial jugé abusif.