La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Affaire de la cité Aldrin: prison ferme assortie d’une expulsion

Keystone-SDA

Le Tribunal de Sierre a rendu son verdict dans l'affaire de la cité Aldrin, selon une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS. Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch, un Tunisien a écopé de 4 ans de prison et d'une expulsion de 7 ans de Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme de 22 ans a été condamné pour: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d’extorsion aggravée; complicité de tentative d’extorsion aggravée. La Cour a suivi la peine demandée par le Procureur Olivier Elsig. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor avait plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion. Selon ce dernier, son client a d’ores et déjà décidé de faire appel.

Le trafic de haschisch du prévenu et d’un coauteur présumé, jugé prochainement, a porté sur la vente d’au moins 540 kilos de haschisch pour un bénéfice de 540’000 francs.

Le Maghrébin a admis un trafic d’une durée de 30 mois et non de 3 ans et avoir vendu 250 kg de haschisch. Il avait refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision