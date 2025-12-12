Genève peut-elle encore façonner l’avenir de la stabilité nucléaire mondiale?
En octobre, le président américain Donald Trump a ordonné la reprise des essais nucléaires pour la première fois depuis plus de trente ans, revenant ainsi sur des décennies de politique américaine mise en place à la fin de la guerre froide.
Cette annonce est intervenue après que la Russie a réussi le test d’un missile de croisière à propulsion nucléaire, capable de percer n’importe quel bouclier de défense, selon le Kremlin.
Genève est un lieu clé de la diplomatie du contrôle des armements: elle accueille de grandes négociations multilatérales ainsi que des institutions qui soutiennent les efforts mondiaux de non-prolifération.
Mais alors que Trump semble se détourner de l’engagement multilatéral, les interrogations se multiplient: Genève peut-elle encore jouer un rôle significatif dans la configuration de l’architecture future de la stabilité nucléaire? Partagez vos réflexions avec nous.
Texte relu et vérifié par Virginie Mangin
