Genève peut-elle encore façonner l’avenir de la stabilité nucléaire mondiale?

Modéré par:

J'explore les relations internationales avec un accent sur la Suisse, mène des enquêtes journalistiques et réalise des interviews profondément personnelles sur les sujets les plus complexes. Plus de 25 ans d'expérience dans le journalisme. Diplômé de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou et de l'Institut français de presse à Paris. Ancien animateur de télévision et de radio en France et en Russie. Auteur publié, mon livre est conservé à la British Library, à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, au Sénat des États-Unis, etc. Réalisateur de films documentaires. J'ai interviewé des présidents et des rock stars.

En octobre, le président américain Donald Trump a ordonné la reprise des essais nucléaires pour la première fois depuis plus de trente ans, revenant ainsi sur des décennies de politique américaine mise en place à la fin de la guerre froide.

Cette annonce est intervenue après que la Russie a réussi le test d’un missile de croisière à propulsion nucléaire, capable de percer n’importe quel bouclier de défense, selon le Kremlin.

Genève est un lieu clé de la diplomatie du contrôle des armements: elle accueille de grandes négociations multilatérales ainsi que des institutions qui soutiennent les efforts mondiaux de non-prolifération.

Mais alors que Trump semble se détourner de l’engagement multilatéral, les interrogations se multiplient: Genève peut-elle encore jouer un rôle significatif dans la configuration de l’architecture future de la stabilité nucléaire? Partagez vos réflexions avec nous.

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin

Suman
Suman
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Oui, le dessalement deviendra une solution globale à la pénurie d'eau, principalement dans les zones côtières des pays secs. Sydney, en Australie, tire environ un tiers de son eau de l'usine de dessalement Kurnell.__Israël et l'Australie semblent être en tête du reste du monde en matière de technologie de dessalement.__Le dessalement solaire fonctionne, mais il est lent. Un petit distillateur solaire appelé Eliodomestico produit 5 litres d'eau douce par jour. Les systèmes d'osmose inverse fonctionnent généralement mieux que le solaire, mais ils nécessitent des pompes à haute pression pour forcer l'eau de mer à traverser des membranes semi-perméables afin de filtrer les molécules de sel. Un nouveau matériau filtrant semble prometteur : le graphène nanoporeux est un type de grille de carbone qui peut filtrer le sel de l'eau de mer 100 à 1 000 fois plus rapidement que les autres membranes d'osmose inverse utilisées, et qui ne nécessite pas de pompes à haute pression.__Que faire du sel de mer restant après le dessalement ? Il peut être transformé en salines pour le bétail, raffiné pour l'alimentation humaine ou même transformé en fibres de sel, semblables à la fibre de verre, pour être utilisé dans les matériaux de construction.

Yes, desalination will become a global solution for water scarcity, mainly in coastal areas in dry countries. Sydney, Australia gets about a third of its water from Kurnell Desalination plant.__Israel and Australia appear to be leading the rest of the world in desalination technology.__Solar desalination works but is slow. A small solar still called the Eliodomestico yields 5 litres of fresh water a day. Reverse osmosis systems work better than solar, generally, but require high-pressure pumps to force seawater through semi-permeable membranes to filter out salt molecules. A new filter material looks promising; nanoporous graphene is a type of carbon grid which can filter salt from seawater 100 to 1,000 times faster than other reverse osmosis membranes in use, and will not require high-pressure pumps.__What should be done with sea salt left over from desalination? It can be made into salt licks for livestock, refined for human food use, or even made into salt fibers, similar to fibreglass, for use in construction materials.

Greg
Greg
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Genève, l'Europe, le Royaume-Uni, le Japon, etc. sont contraints de prendre les devants tant que le régime Trump est au pouvoir.

Geneva, Europe, UK, Japan, etc. are compelled to take the lead while the Trump regime is in power.

