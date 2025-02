Amazon prend le contrôle créatif des films James Bond

Keystone-SDA

Les studios américains Amazon MGM vont prendre le contrôle créatif de la franchise James Bond après un accord avec les producteurs historiques des films, la famille Broccoli, qui restent impliqués, ont-ils annoncé jeudi.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cet accord représente un changement majeur pour l’une des sagas les plus influentes de l’histoire du cinéma et donne au géant américain le pouvoir d’imaginer l’avenir de la franchise, après des décennies de contrôle étroit par la famille Broccoli.

Les demi-frère et soeur Michael Wilson et Barbara Broccoli se retirent de la production directe des films autour du célèbre espion britannique mais resteront copropriétaires de la franchise avec Amazon MGM, précise le communiqué.

La fratrie est aux manettes de la saga d’espionnage depuis « GoldenEye », sorti en 1995 après que le père de Mme Broccoli, Albert, leur a passé la main.

Michael Wilson et Barbara Broccoli ont supervisé plusieurs des plus grands films de la franchise, notamment « Skyfall », qui a rapporté un milliard de dollars en 2012, et le casting des acteurs, dont Daniel Craig.

Ce dernier a raccroché en 2021 et la sortie de « Mourir peut attendre ». Et, malgré les spéculations, aucun remplaçant n’a été annoncé depuis pour incarner le personnage imaginé par l’écrivain Ian Fleming.

Amazon, le géant américain de la distribution, a racheté le mythique studio hollywoodien MGM en 2022 pour 8,45 milliards de dollars, ce qui inclue le catalogue des anciens films de James Bond.

« Nous sommes honorés de poursuivre ce patrimoine magnifique », a déclaré dans un communiqué Mike Hopkins, patron de Amazon MGM et du service de streaming Amazon Prime.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été révélés, pas plus qu’un calendrier sur un éventuel prochain film ou un successeur à Daniel Craig pour incarner James Bond.