Antispécistes évacués de l’abattoir Micarna de Courtepin (FR)

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) La police fribourgeoise a annoncé lundi soir avoir délogé une septantaine de militants antispécistes qui occupaient depuis le matin tôt l’abattoir de volailles Micarna à Courtepin (FR). Une plainte pénale a été déposée.

Des activistes, dont certains cagoulés, s’étaient postés sur le toit de l’abattoir et d’autres étaient enchaînés à des machines à l’intérieur du bâtiment. Les militants du collectif 269 Libération animale reprochent à Migros, dont Micarna est une filiale, d’encourager “un système mortifère dans lequel les animaux sont vus comme des marchandises”.

Négociations infructueuses

Suite à une plainte pénale déposée par Migros, la police – présente sur les lieux depuis le matin – a reçu l’ordre de faire évacuer le site en début d’après-midi. Peu après 18h00, une septantaine de manifestants, âgés entre 18 et plus de 60 ans, ont été évacués. La grande majorité d’entre eux sont d’origine française ou italienne et sont domiciliés à l’étranger, précise la police fribourgeoise dans un communiqué publié en soirée.

Les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation des militants après une phase de négociation qui n’a pas abouti, a précisé la police. Son porte-parole avait décrit dans la journée une situation figée avec des activistes qui refusent le dialogue.

Selon la police, les activistes ont fortement résisté à leur interpellation, ce qui a nécessité l’usage de la force. Deux personnes, une femme ayant fait un malaise et un homme ayant été blessé au coude, ont été prises en charge et conduites à l’hôpital.

Après avoir satisfait aux mesures de police, les auteurs présumés ont été relaxés. Ils seront dénoncés au Ministère public. Du côté des autorités, près de 200 intervenants, tous services confondus, ont été mobilisés.

Migros ne communique pas

Sollicitée, Migros a indiqué ne pas être en mesure de communiquer sur cette affaire. La police a “pris en main le dossier” et c’est à elle qu’il faut adresser toute question, a dit le porte-parole de l’entreprise agroalimentaire, Tristan Cerf.

Interrogé sur l’impact de cette action sur l’abattoir de volailles, le porte-parole de la police fribourgeoise, Bertrand Ruffieux, a estimé dans la journée que la production sur le site n’avait pas été paralysée mais avait “subi des mesures de contrainte”. Il a aussi dit que des dysfonctionnements ont été observés dans le secteur occupé de l’usine.

La police précise en soirée que la chaîne de production concernée fera l’objet de vérifications par Micarna et d’une validation par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). La reprise d’activités devrait être possible d’ici mardi. Le préjudice potentiel de l’action de blocage pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliers de francs.

La plainte pénale a été déposée par Micarna pour dommages à la propriété, violation de domicile et contrainte. Par leur action, les activistes ont notamment gardé des animaux vivants dans des conditions leur causant des souffrances inutiles sur la durée, estime la police. Le SAAV est intervenu pour prendre en charge ces animaux et procéder à leur mise à mort, conformément à la législation.

“Libération”

Dans un communiqué, le mouvement souligne que l’abattoir de Courtepin abat près de 35 millions de poulets par an. Il reproche à Migros, “le plus gros investisseur publicitaire” du pays, d’avoir “une influence particulièrement importante sur la consommation”.

Pour 269 Libération animale, Migros “a montré à bien des reprises que ses profits valent plus que les vies animales et le respect des employés. Son modèle d’élevage intensif et de production pollue et dégrade l’environnement, s’opposant à la perspective d’une société qui produit son alimentation de manière écologique et durable”.

Le mouvement antispéciste, fondé en France en 2016, revendique 26 blocages d’abattoirs en Europe, l’occupation de sièges sociaux des grands groupes de l’agro-alimentaire et la “libération” de plus de 3800 animaux.