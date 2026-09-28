Photo du jour

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La Suisse a brillé aux WorldSkills 2026, organisés à Shanghai. Le pays a remporté 12 médailles, dont 4 d’or, lors de cette compétition internationale des métiers. Seules la Chine et la Corée du Sud ont fait mieux que la Confédération.
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