Attentat déjoué au Royaume-Uni: cinq hommes arrêtés

Keystone-SDA

Cinq hommes, dont quatre au moins sont de nationalité iranienne, ont été arrêtés samedi au Royaume-Uni, "soupçonnés de préparer un acte terroriste", a annoncé dimanche la police. Les interpellations ont eu lieu dans les régions de Londres, de Manchester et de Swindon.

1 minute

(Keystone-ATS) « L’enquête porte sur un complot présumé visant un local spécifique. Des agents ont pris contact avec les sites concernés pour les informer et leur fournir les conseils et le soutien nécessaires, mais, pour des raisons opérationnelles, nous ne sommes pas en mesure de fournir de plus amples informations pour l’instant », a-t-elle ajouté.

Toujours selon la police, les quatre Iraniens sont âgés de 29 à 46 ans, tandis que l’âge et la nationalité du cinquième homme restent à déterminer.

« C’est une enquête qui évolue rapidement », a déclaré le chef du service antiterroriste, cité dans le communiqué. De perquisitions sont en cours.