Au moins 12 morts dans un attentat devant un tribunal d’Islamabad

Keystone-SDA

Au moins douze personnes ont été tuées mardi dans un attentat-suicide devant un tribunal d'Islamabad, la capitale du Pakistan, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Un attentat-suicide s’est produit à Kachehri», où se trouve le tribunal, a indiqué le ministre, Mohsin Naqvi, sur les lieux. Il a fait état auprès de journalistes de 12 morts et de 27 blessés.

«Alors que je garais ma voiture et que j’entrais dans le complexe (…), j’ai entendu une forte détonation à l’entrée», a déclaré l’avocat Roustam Malik. «C’était un chaos total: les avocats et les gens couraient à l’intérieur du complexe. J’ai vu deux corps gisant près de la porte et plusieurs voitures en feu», a ajouté l’avocat, l’un des témoins qui s’est exprimé auprès de l’AFP.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

