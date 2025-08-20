Au moins 50 morts dans des attaques d’un gang au Nigeria

Un gang criminel nigérian a tué au moins 50 personnes mardi dans une série d'attaques contre une mosquée et des villages de l'Etat septentrional de Katsina, selon des informations recueillies mercredi par l'AFP. Il s'agit apparemment de représailles.

(Keystone-ATS) Depuis plusieurs années, des gangs criminels, appelés «bandits» par la population et les autorités, multiplient les attaques dans le nord et le centre du Nigeria, pillant et incendiant des villages et enlevant des habitants pour obtenir des rançons.

Des «bandits» ont d’abord attaqué mardi des fidèles priant tôt le matin dans une mosquée de la localité d’Unguwar Mantau, dans la région de Malumfashi, selon un rapport d’experts destiné à l’ONU, consulté mardi par l’AFP. Le document évoque «une opération de représailles» après des affrontements avec l’armée nigériane.

Le bilan s’alourdit

Le bilan initial, contenu dans le rapport d’experts, faisait état de treize morts, mais un député de l’Etat, Aminu Ibrahim, a indiqué mardi soir à l’Assemblée de Katsina que le bilan était désormais de trente tués dans la mosquée. Il a ajouté que les «bandits» avaient aussi «brûlé vingt autres personnes lors de l’attaque de plusieurs villages» voisins.

Un habitant d’Unguwar Mantau, Nura Musa, a de son côté fait état mercredi d’un bilan de 32 morts, encore provisoire. «Neuf fidèles ont été tués sur le coup et beaucoup d’autres sont morts» ensuite, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’attaque mardi était une réponse à une embuscade tendue durant le week-end par des miliciens locaux contre un gang de bandits.

Miliciens attaqués à la mosquée

Des groupes locaux d’autodéfense ont été mis sur pied pour renforcer l’appareil sécuritaire nigérian, mais ils se retrouvent souvent dépassés ou victimes de représailles de la part des gangs criminels.

«Les miliciens montent la garde du crépuscule à l’aube, patrouillant dans le village et ses environs pour repousser les bandits», a-t-il expliqué. Après avoir terminé leur tour de garde, ils se sont rendus à la mosquée «à l’aube pour prier avec les autres fidèles».

«Alors qu’ils priaient, les bandits ont lancé une attaque-surprise sur la mosquée. Ils ont ouvert le feu sur les fidèles et ont pris la fuite», a-t-il raconté. Ils ont ensuite attaqué d’autres villages alentour et kidnappé «plusieurs personnes», a-t-il ajouté.

Accords «de paix»

Une série d’accords «de paix» ont été conclus récemment dans l’Etat de Katsina, comme dans d’autres Etats du nord du Nigeria. Ils prévoient l’arrêt de l’activité des gangs contre l’engagement qu’ils ne seront pas attaqués. Mais la région de Malumfashi ne figurait pas parmi les collectivités locales ayant récemment conclu de telles trêves.

La crise du banditisme au Nigeria trouve son origine dans des conflits anciens entre éleveurs et agriculteurs pour le contrôle des terres et de l’eau, qui se sont transformés en criminalité organisée.

Les gangs, pouvant compter des centaines de membres, ont fait du vol de bétail, des enlèvements et l’imposition de taxes aux agriculteurs une source de revenus considérable dans les zones rurales pauvres, où la présence du gouvernement est depuis longtemps quasi-inexistante.

Les «bandits» sont également connus pour profiter des trêves conclues avec les communautés pour établir des refuges dans les zones couvertes par ces accords, tout en continuant à lancer des attaques ailleurs.

La sécurité dans le district de Birnin Gwari, dans l’Etat de Kaduna (nord), s’est améliorée après une trêve en novembre, mais les Etats voisins de Katsina et du Niger ont en revanche connu une recrudescence des attaques.