Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Keystone-SDA

Près de 3400 civils au moins ont été tués entre janvier et juin au Soudan, selon l'ONU. Dans un rapport publié vendredi à Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme alerte sur la "situation désastreuse" dans le pays.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre est déjà largement supérieur à celui de l’année dernière à la même période. Sur l’ensemble de l’année, l’ONU avait authentifié le décès de près de 4300 civils tués. Et le nombre cette année est probablement bien plus important, admet-elle aussi.

La Mission internationale d’établissement des faits sur le Soudan a récemment estimé que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré une «myriade» d’actes équivalant à des crimes contre l’humanité. L’armée soudanaise et ses alliés se voient eux reprocher des crimes de guerre.

Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées. Après plus de deux ans de conflit, plus de la moitié de la population du pays fait face à une insécurité alimentaire aiguë et un quart des centres de santé seulement restent opérationnels.

