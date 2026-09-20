Au moins quatre morts lors d’une frappe russe sur Kiev

Keystone-SDA

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Au moins quatre personnes ont été tuées dans une attaque russe dans la région de Kiev, selon un nouveau bilan diffusé dimanche par les autorités ukrainiennes. Des enfants figurent parmi les victimes.

1 minute

(Keystone-ATS) «Un enfant blessé lors d’une attaque ennemie dans le district de Vychgorod est décédé à l’hôpital. Le nombre de personnes tuées dans la région de Kiev s’élève désormais à quatre: trois enfants et une femme», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Timour Tkatchenko.

Cette attaque a eu lieu tard samedi soir et a endommagé 31 sites dans la région de Kiev, dont des immeubles d’habitation, des installations industrielles et agricoles et un entrepôt, selon lui.

Des attaques russes ont aussi visé dimanche des infrastructures ferroviaires dans le centre de l’Ukraine et un prêtre a été tué samedi dans un monastère, et quatre autres blessés par un impact de drone, ont rapporté les autorités locales.