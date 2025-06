Autoroute A9: tube sud du tunnel de Viège ouvert

Keystone-SDA

Le tube sud du tunnel autoroutier de Viège a été inauguré mardi en présence des autorités communales, cantonales et fédérales. Cette mise en service permet de délester la ville du trafic de transit et de relier, dans les deux sens, les vallées de Saas et de Zermatt,

(Keystone-ATS) L’inauguration s’est déroulée en présence notamment du conseiller fédéral Albert Rösti, en charge du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, et de deux conseillers d’Etat valaisans, Franziska Biner et Franz Ruppen.

Long de 7,5 kilomètres, le contournement sud de Viège se compose principalement du tunnel d’Eyholz (4,25 kilomètres) et du tunnel de Viège (2,7 kilomètres) avec deux tubes à sens unique, ainsi que du pont jumelé sur la Vispa, complété par la jonction de Viège ouest.

Au niveau financier, 160 millions de francs ont été investis pour le tube sud du tunnel de Viège. Au total, le coût du contournement de Viège, dont les travaux ont débuté en 2004, a atteint 1,7 milliard de francs.