Baisse pour l’électricité, hausse pour le gaz à Lausanne

Keystone-SDA

En 2026, la majorité des clients des Services industriels de Lausanne (SiL) verront leur facture d'électricité diminuer. Pour le gaz en revanche, les tarifs augmenteront en moyenne de 6,7% à partir du 1er octobre. Les prix du chauffage à distance restent stables.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’an prochain, nombre de Lausannois bénéficieront d’un allègement de leur facture d’électricité grâce à la baisse du prix de l’énergie et des coûts d’utilisation du réseau. Pour un ménage moyen, le tarif intégré toutes taxes comprises baissera de 7,7% en 2026, soit une économie d’environ 75 francs par an, annoncent vendredi les SiL.

Rattrapage pour le gaz

Le gaz en revanche coûtera plus cher dès octobre prochain. Bien que son prix soit en baisse, il n’a pas retrouvé son niveau précédant la crise énergétique 2021-2023. Sur les marchés, il reste 50% au-dessus du niveau d’avant, détaille un communiqué.

Ayant réussi à limiter au maximum la hausse ces dernières années, les SiL doivent désormais «rattraper» une partie de la différence de couverture accumulée, expliquent-ils. Ils rappellent qu’ils poursuivent une stratégie d’achat qui protège les clients des grandes variations de prix du marché. Et que la part du biogaz augmente progressivement, pour s’établir à 20% en janvier 2026, le niveau le plus élevé de Suisse romande.

Chauffage à distance en développement

Les tarifs de chauffage à distance resteront inchangés au 1er octobre, malgré des investissements importants pour l’extension du réseau. Entre janvier et août 2025, 1460 mètres de nouvelles conduites ont été posées. Près de 40 nouveaux bâtiments devraient être raccordés d’ici la fin de l’année. D’ici 2050, le chauffage à distance couvrira 75% des besoins en chaleur de Lausanne.

