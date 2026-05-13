Banques: directeur à la BCF élu administrateur de la BCJ

Keystone-SDA

Membre de la direction générale de la Banque cantonale de Fribourg (BCF), Christophe Mettler a été élu mardi au sein du conseil d'administration de la Banque cantonale du Jura (BCJ). L’avocat de formation entre en fonction avec effet immédiat.

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(Keystone-ATS) Christophe Mettler continue par ailleurs à exercer pleinement ses responsabilités actuelles à la BCF, où il dirige la division juridique, risques et compliance, a indiqué l’établissement fribourgeois. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes dans le secteur financier.

Avec cette nomination, dont le principe avait été annoncé en mars, la BCJ renforce son conseil d’administration «avec un profil alliant compétences réglementaires, maîtrise des risques et connaissances approfondie de la gouvernance bancaire», précise le communiqué. Christophe Mettler remplace Fabrice Welsch, démissionnaire.