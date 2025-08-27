La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bienne: crédit supplémentaire demandé pour l’école des Platanes

Keystone-SDA

Les mesures nécessaires pour continuer d'exploiter jusqu'en 2028 l'école des Platanes à Bienne (BE) coûteront plus cher que prévu. Le Conseil municipal propose au Conseil de ville d'octroyer un crédit supplémentaire de 340'000 francs pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’école des Platanes occupe actuellement un bâtiment vétuste, qui sera rénové ou remplacé par une nouvelle structure à partir de 2029. Dès 2028, les élèves prendront place provisoirement dans le futur bâtiment de l’école de la Champagne.

D’ici là, l’école des Platanes continuera d’accueillir des élèves. Elle doit donc rester dans un état correct, indique mercredi la ville de Bienne dans un communiqué. Or, il a été constaté l’été dernier que la structure porteuse des salles de gymnastique présentait des défauts.

Bien qu’il n’y ait pas de danger immédiat, la ville a réagi en sécurisant les deux salles au moyen d’étais en bois, afin qu’elles continuent de répondre aux normes. Les bacs à plantes situés sur les toits des deux salles de gymnastique ont également été retirés pour diminuer la charge.

Ces interventions ont été financées via le crédit relatif aux mesures urgentes. Un crédit supplémentaire est néanmoins nécessaire pour assumer les frais liés aux problèmes de la structure porteuse.

De plus, les étais diminuent la capacité des deux salles de gymnastique. Il faut donc augmenter les charges d’exploitation pour pouvoir continuer à garantir des cours de sport de qualité. Le Conseil municipal a approuvé un crédit d’engagement de 150’000 francs à cet effet.

