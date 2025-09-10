La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bientôt la 98e édition de la Fête des vendanges à Neuchâtel

Keystone-SDA

La Fête des vendanges de Neuchâtel s'apprêtent à vivre sa 98e édition du 26 au 28 septembre. Les organisateurs, qui attendent à nouveau plus de 300'000 visiteurs, annoncent une retransmission télévisée du corso fleuri du dimanche à la RTS, une première.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Traditions, terroir et convivialité seront une nouvelle fois à l’honneur de l’emblématique fête du chef-lieu cantonal, a indiqué mercredi à Cressier la direction de la manifestation. Celle-ci sera animée par la présence de plus de 280 stands et bénéficiera d’une nouvelle application pour «s’y retrouver plus facilement».

Parmi les éléments phares de l’édition 2025, les organisateurs ont évoqué les «différents villages qui mettent en avant la gastronomie». En premier lieu, le traditionnel «village des vignerons», et ses 21 chalets à la rue du Seyon, qui fera la «part belle à l’excellence viticole régionale».

Valais à l’honneur

Au-delà, de la musique, des animations, des démonstrations s’enchaîneront sur la scène de la place durant les trois jours, précise le communiqué. Le groupe Abba Voice, en particulier, se produira le vendredi soir. Les organisateurs annoncent par ailleurs «deux grandes nouveautés.

Il s’agit du «village suisse», sis à la rue de la Place-d’Armes, vitrine de la diversité «culturelle et culinaire» helvétique avec le Valais et l’hôte d’honneur, le val d’Hérens. Là aussi, une scène mettra en lumière les talents valaisans, avec fanfares, cors des Alpes, musiciens et artistes du terroir.

«Symbole de la proximité, de la tradition et la diversité» du canton de Neuchâtel, le «village agri-culture», s’installera pour sa part à la place des Halles. Ce nouveau lieu dédié au savoir-faire agricole, au «fait maison» et à la culture neuchâteloise, ont détaillé les organisateurs devant la presse.

Diffusion télévisée

Enfin, le traditionnel corso fleuri du dimanche après-midi s’assurera une «visibilité jamais vue», grâce au plateau et aux caméras de la RTS. Le diffuseur proposera en direct, sur son premier canal, la parade des fanfares, suivie du défilé du Grand Corso avec des chars qui auront pour thème «Légendes des vignobles».

Le spectacle «haut en couleur» devrait émerveiller les spectateurs à travers trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination. Particularité de la 98e édition du spectacle: un char, celui de la ville de Neuchâtel, qui a été dessiné par l’illustrateur canadien John Howe, neuchâtelois d’adoption.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision