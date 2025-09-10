Bientôt la 98e édition de la Fête des vendanges à Neuchâtel

Keystone-SDA

La Fête des vendanges de Neuchâtel s'apprêtent à vivre sa 98e édition du 26 au 28 septembre. Les organisateurs, qui attendent à nouveau plus de 300'000 visiteurs, annoncent une retransmission télévisée du corso fleuri du dimanche à la RTS, une première.

2 minutes

(Keystone-ATS) Traditions, terroir et convivialité seront une nouvelle fois à l’honneur de l’emblématique fête du chef-lieu cantonal, a indiqué mercredi à Cressier la direction de la manifestation. Celle-ci sera animée par la présence de plus de 280 stands et bénéficiera d’une nouvelle application pour «s’y retrouver plus facilement».

Parmi les éléments phares de l’édition 2025, les organisateurs ont évoqué les «différents villages qui mettent en avant la gastronomie». En premier lieu, le traditionnel «village des vignerons», et ses 21 chalets à la rue du Seyon, qui fera la «part belle à l’excellence viticole régionale».

Valais à l’honneur

Au-delà, de la musique, des animations, des démonstrations s’enchaîneront sur la scène de la place durant les trois jours, précise le communiqué. Le groupe Abba Voice, en particulier, se produira le vendredi soir. Les organisateurs annoncent par ailleurs «deux grandes nouveautés.

Il s’agit du «village suisse», sis à la rue de la Place-d’Armes, vitrine de la diversité «culturelle et culinaire» helvétique avec le Valais et l’hôte d’honneur, le val d’Hérens. Là aussi, une scène mettra en lumière les talents valaisans, avec fanfares, cors des Alpes, musiciens et artistes du terroir.

«Symbole de la proximité, de la tradition et la diversité» du canton de Neuchâtel, le «village agri-culture», s’installera pour sa part à la place des Halles. Ce nouveau lieu dédié au savoir-faire agricole, au «fait maison» et à la culture neuchâteloise, ont détaillé les organisateurs devant la presse.

Diffusion télévisée

Enfin, le traditionnel corso fleuri du dimanche après-midi s’assurera une «visibilité jamais vue», grâce au plateau et aux caméras de la RTS. Le diffuseur proposera en direct, sur son premier canal, la parade des fanfares, suivie du défilé du Grand Corso avec des chars qui auront pour thème «Légendes des vignobles».

Le spectacle «haut en couleur» devrait émerveiller les spectateurs à travers trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination. Particularité de la 98e édition du spectacle: un char, celui de la ville de Neuchâtel, qui a été dessiné par l’illustrateur canadien John Howe, neuchâtelois d’adoption.