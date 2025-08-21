Céréales, yogourts et boissons encore moins sucrés d’ici 2028
Les céréales du matin, les yogourts et les boissons seront encore moins sucrés en 2028. Aux côtés de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, 21 entreprises ont reconduit jeudi à Berne la Déclaration de Milan.
(Keystone-ATS) De nouveaux objectifs ont été fixés. Les sucres ajoutés dans les sérés, les céréales du matin ou les boissons lactées devront encore baisser de 10%. Tout comme pour les boissons rafraîchissantes. La barre a été fixée à 5% pour les yogourts.
L’engagement à réduire le sucre dans les denrées alimentaires a été initié il y a dix ans. Il porte ses fruits, se félicite le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans un communiqué. Yogourts, sérés, boissons lactées, céréales pour petit-déjeuner et boissons rafraîchissantes contiennent aujourd’hui nettement moins de sucre qu’il y a dix ans.
Le DFI souhaite également trouver un accord avec la branche alimentaire pour baisser les taux de sel dans les aliments transformés. Actuellement, seul Aldi Suisse est disposé à soutenir cette démarche.