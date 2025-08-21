La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Céréales, yogourts et boissons encore moins sucrés d’ici 2028

Keystone-SDA

Les céréales du matin, les yogourts et les boissons seront encore moins sucrés en 2028. Aux côtés de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, 21 entreprises ont reconduit jeudi à Berne la Déclaration de Milan.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) De nouveaux objectifs ont été fixés. Les sucres ajoutés dans les sérés, les céréales du matin ou les boissons lactées devront encore baisser de 10%. Tout comme pour les boissons rafraîchissantes. La barre a été fixée à 5% pour les yogourts.

L’engagement à réduire le sucre dans les denrées alimentaires a été initié il y a dix ans. Il porte ses fruits, se félicite le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans un communiqué. Yogourts, sérés, boissons lactées, céréales pour petit-déjeuner et boissons rafraîchissantes contiennent aujourd’hui nettement moins de sucre qu’il y a dix ans.

Le DFI souhaite également trouver un accord avec la branche alimentaire pour baisser les taux de sel dans les aliments transformés. Actuellement, seul Aldi Suisse est disposé à soutenir cette démarche.

