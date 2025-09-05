La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cantons alpins contre le nouvel impôt sur les logements secondaires

Keystone-SDA

Le nouvel impôt sur les résidences secondaires, lié à l'abolition de la valeur locative, est un projet irresponsable, ont estimé vendredi les cantons alpins. Cette "fausse solution" est injuste, mal conçue et entraîne des dommages économiques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 28 septembre, le peuple suisse se prononce sur un nouvel impôt immobilier cantonal. S’il l’accepte, la valeur locative pour les propriétaires tombera.

Les cantons alpins et touristiques seraient touchés de manière disproportionnée, ont-ils indiqué dans un communiqué. Les pertes de recettes cumulées s’élèveraient à environ 277 millions de francs, dont environ 150 millions de francs pour les seuls cantons et communes des Grisons, du Valais et du Tessin.

La proposition d’introduire un nouvel impôt réel pour compenser les pertes de recettes liées aux résidences secondaires est une fausse solution mal conçue, a encore critiqué la Confédérence gouvernementale des cantons alpins. Son introduction doit être avalisée par le Parlement national et ceux des cantons. Elle n’est donc pas assurée.

