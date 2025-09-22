Chasse aux mégots et aux capsules samedi au parc Bourget à Lausanne
Lausanne déclare ouverte la chasse aux mégots. Samedi prochain, elle invite la population à récupérer les bouts de cigarettes jetés dans la nature au parc Bourget. A cette occasion, les capsules de bouteilles seront également ramassées sur les pelouses.
(Keystone-ATS) La ville de Lausanne a décidé de se joindre à la quatrième édition du projet Water Lover Challenge. L’an dernier, cet événement a permis de récolter plus d’un million de mégots en dix jours. Il est notamment soutenu par l’Office fédéral de l’environnement,
Les mégots contiennent plus de 5000 composés chimiques, dont 150 toxiques, rappelle un communiqué. Chaque mégot peut ainsi polluer jusqu’à mille litres d’eau.
La récolte pourra être répertoriée sur le site internet www.waterlover.org. Le départ – dès 09h00 – et l’arrivée – vers 11h00 – se feront au local des jardiniers du parc Bourget, près des WC publics au sud du parking. L’itinéraire est libre. La participation se fait sans inscription. La manifestation sera clôturée par un apéritif offert par la ville.