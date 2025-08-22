Cinq morts et des blessés dans un accident de bus aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Un bus transportant une cinquantaine de touristes revenant des chutes du Niagara s'est renversé vendredi sur une autoroute de l'Etat de New York, faisant cinq morts et des dizaines de blessés. L'accident a eu lieu près de Buffalo, près de la frontière canadienne.

(Keystone-ATS) La plupart des passagers du véhicule sont d’origine indienne, philippine ou chinoise, a précisé la police de l’Etat. «On pense que le conducteur a été distrait, a perdu le contrôle, a surréagi» avant de finir sa course dans un fossé, a déclaré un responsable de la police de l’État de New York.

Il a écarté la thèse d’une défaillance mécanique ou d’une conduite sous substances toxiques. Parmi les nombreux blessés relevés sur place, aucun ne se trouve plus en danger de mort, a encore précisé le policier.

«C’est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a indiqué un porte-parole de la police de l’Etat.

Perte de contrôle

«L’autocar circulait vers l’est juste avant la sortie de Pembroke» lorsque le conducteur a «perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central […] et a fini dans le fossé», a-t-il poursuivi.

Des passagers ont dû être désincarcérés, alors que d’autres ont été «éjectés» du véhicule. Des traducteurs ont été envoyés sur place pour pouvoir communiquer avec les touristes blessés. Le chauffeur du bus est vivant et se «porte bien», selon la police, qui l’a interrogé.

Un responsable du centre hospitalier du comté d’Erié joint au téléphone par l’AFP, a fait état de 21 patients adultes transportés sur place.

Huit hélicoptères ont été mobilisés pour transporter certains des blessés, dont deux enfants, selon la présidente de Mercy Flight (transports de secours). D’après la chaîne NBC, aucun enfant ne figure parmi les morts.

Sur place, les images relayées par les médias montraient un bus couché sur le côté en bordure de route, très endommagé.

Déplorant sur le réseau social X «un accident tragique», la gouverneure de l’Etat Kathy Hochul a fait savoir que ses services se coordonnaient «étroitement avec la police de l’Etat de New York et les responsables locaux qui travaillent à secourir et fournir de l’assistance à toutes les personnes impliquées».