Cinq suspects dénoncés dans une affaire de vols de vélos à Morat

Une soixantaine de vélos ont été saisis et cinq suspects dénoncés dans le cadre d'une vaste affaire de vols survenue à Morat (FR). Les individus sont soupçonnés d’être impliqués dans un réseau criminel international. La valeur du butin dépasse les 250'000 francs.

(Keystone-ATS) En juin dernier, la ville de Morat était confrontée à une hausse des vols de vélos, a indiqué jeudi la police cantonale. Des agents ont surpris un individu en train de dérober deux cycles sur le parking de la piscine. Les vélos ont été chargés dans une camionnette qui s’est ensuite rendue dans un entrepôt à Villars-sur-Glâne.

Sur place, les policiers ont interpellé deux hommes: le conducteur, un Macédonien du Nord âgé de 37 ans, ainsi que le locataire de l’entrepôt, un Kosovar de 44 ans, tous deux domiciliés dans le canton. La perquisition a permis la saisie de plus d’une soixantaine de vélos électriques, de route, ou VTT.

Vers les Balkans

Les investigations ont établi qu’une quinzaine de vélos venaient de vols commis dans le canton de Fribourg. Les autres ont été dérobés dans ceux de Berne, Neuchâtel, Soleure et Lucerne. Le matériel alimentait un réseau criminel spécialisé dans le vol de vélos et leur acheminement vers les Balkans pour revente, a révélé l’enquête.

Le transport était organisé via l’entreprise de l’un des suspects interpellés, précise le communiqué de la police cantonale. A ce stade, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de livraisons déjà effectuées vers les Balkans avec du matériel volé.

Outre les deux hommes arrêtés, la police a identifié trois individus de 21, 24 et 26 ans, originaires de Macédoine du Nord, sans domicile connu. La dénonciation auprès du Ministère public a été effectuée pour vol en bande et par métier ainsi que pour recel par métier.