Cinquième Suisse

Adieu, merci la Suisse: l’intégration n’est pas un sprint, mais un marathon

Derrière l’idée d’un nouveau départ, l’expatriation confronte à bien plus qu’un changement de décor: elle oblige à composer avec d’autres normes, d’autres rythmes, d’autres manières d’être. Dans cet épisode du podcast «Adieu, merci la Suisse», nous explorons les chemins parfois sinueux de l’intégration - et expliquons quelle phrase toute simple peut parfois ouvrir bien plus de portes que l’on ne l’imagine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

>> Ecouter l’épisode:

Contenu externe

>> Lire l’article:

Plus

>> Ecouter tous les épisodes d’Adieu, merci la Suisse:

Plus

Cinquième Suisse

