Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil national comme le Conseil des États ont tous deux refusé l’initiative de l’UDC «Non à une Suisse à 10 millions !», qui entend limiter l’immigration. Selon le Parlement, cette proposition créerait de nouveaux problèmes plutôt que d’apporter des solutions aux difficultés existantes. Le Conseil des États a également rejeté les contre-projets liés à cette initiative populaire.

L’initiative place les électeurs face à un ultimatum: limiter l’immigration ou mettre fin aux accords bilatéraux avec l’Union européenne, a déclaré le parlementaire et ancien président du Centre, Gerhard Pfister. Son successeur, Philipp Matthias Bregy, partage cette position, estimant que les préoccupations de la population doivent être prises en compte afin d’éviter de compromettre les Accords bilatéraux III.

Ce mardi, le Conseil national a également débattu d’une proposition visant à plafonner le nombre de fonctionnaires fédéraux, déposée conjointement par l’UDC et le Parti radical-libéral. L’administration fédérale compte actuellement environ 39’000 postes à plein temps, pour un coût d’environ 6,5 milliards de francs sur un budget fédéral total de 86 milliards.

Le futur président de la Confédération, Guy Parmelin, a mis en garde contre un tel plafonnement, estimant qu’il réduirait la flexibilité et compliquerait la mise en œuvre des mandats parlementaires. La députée UDC Esther Friedli a reproché au gouvernement de manquer d’esprit entrepreneurial, tandis que la socialiste Eva Herzog a mis en garde contre «l’illusion selon laquelle l’intelligence artificielle pourrait réduire drastiquement le nombre d’emplois, alors qu’il est déjà connu qu’elle est sujette aux erreurs et que son utilisation doit être encadrée par l’humain».