Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil des États a entamé aujourd’hui les débats sur le programme d’allègement budgétaire 2027, dont l’étendue devrait être nettement réduite. Plusieurs mesures d’économie suscitent l’opposition, notamment la suppression prévue de la contribution fédérale à Swissinfo.

En tant que première Chambre, le Conseil des États débat aujourd’hui du programme d’allègement budgétaire 2027. Adopté par le Conseil fédéral en septembre, ce paquet d’économies comprend 67 mesures visant à économiser plus de 8 milliards de francs d’ici à 2030. Des coupes sont prévues dans divers domaines, de la formation à l’agriculture, en passant par les transports. Ces dernières semaines, de nombreux acteurs ont toutefois fait du lobbying pour faire retirer certaines mesures d’économie. Le paquet devrait donc être nettement allégé au Parlement.

L’une des mesures concerne la suppression de la contribution de la Confédération au mandat international de la SSR. Celui-ci est actuellement financé à hauteur de 19 millions de francs, dont un peu plus de 9 millions vont à Swissinfo. Cette somme couvre la moitié des coûts d’exploitation de Swissinfo, l’autre moitié étant financée par la SSR au moyen de la redevance Serafe.

Plus de 17’000 personnes ont signé une pétition demandant l’abandon de cette mesure. La pétition a été officiellement déposée aujourd’hui par l’Organisation des Suisses de l’étranger et diverses organisations.