Aujourd’hui en Suisse

Ces derniers mois, de nombreux acteurs ont mené des actions de lobbying contre le paquet d’économies de plusieurs milliards de francs prévu par la Confédération. Une pétition en faveur du maintien de Swissinfo a aussi été déposée aujourd’hui, jour des débats sur le programme d’allégement budgétaire 2027 au Conseil des États.
Également dans cette sélection du jour, le nouvel épisode de notre podcast consacré à l’émigration, ainsi qu’une question inhabituelle: que faire de la dépouille d’un grand criminel décédé en prison?
Le Conseil des États a entamé aujourd’hui les débats sur le programme d’allègement budgétaire 2027, dont l’étendue devrait être nettement réduite. Plusieurs mesures d’économie suscitent l’opposition, notamment la suppression prévue de la contribution fédérale à Swissinfo.
En tant que première Chambre, le Conseil des États débat aujourd’hui du programme d’allègement budgétaire 2027. Adopté par le Conseil fédéral en septembre, ce paquet d’économies comprend 67 mesures visant à économiser plus de 8 milliards de francs d’ici à 2030. Des coupes sont prévues dans divers domaines, de la formation à l’agriculture, en passant par les transports. Ces dernières semaines, de nombreux acteurs ont toutefois fait du lobbying pour faire retirer certaines mesures d’économie. Le paquet devrait donc être nettement allégé au Parlement.
L’une des mesures concerne la suppression de la contribution de la Confédération au mandat international de la SSR. Celui-ci est actuellement financé à hauteur de 19 millions de francs, dont un peu plus de 9 millions vont à Swissinfo. Cette somme couvre la moitié des coûts d’exploitation de Swissinfo, l’autre moitié étant financée par la SSR au moyen de la redevance Serafe.
Plus de 17’000 personnes ont signé une pétition demandant l’abandon de cette mesure. La pétition a été officiellement déposée aujourd’hui par l’Organisation des Suisses de l’étranger et diverses organisations.
La Suisse préfère guérir plutôt que prévenir. Une nouvelle étude montre qu’elle est le pays d’Europe qui investit le moins dans la prévention, et accepte de ce fait une hausse des coûts de la santé.
Vous est-il déjà arrivé d’ignorer un problème de santé pendant si longtemps que le traitement est devenu nettement plus pénible et cher que si vous l’aviez affronté plus tôt? C’est un peu la situation de la Suisse: elle ferme la marche en matière de prévention sanitaire en Europe, comme l’écrit aujourd’hui le Tages-Anzeiger.
La prévention consiste par exemple à renoncer à des pratiques nocives pour la santé, comme le tabagisme. Or la Suisse est un «paradis pour l’industrie du tabac», et la prévention de l’alcool laisse elle aussi à désirer, selon le journal alémanique. D’après l’étude, l’alcool est trop facilement accessible et trop bon marché en Suisse. Autre exemple: le faible taux de vaccination. Seul un tiers des personnes de plus de 65 ans se font vacciner contre la grippe en Suisse, contre plus des trois quarts au Danemark.
La facture de ce manque de prévention arrive plus tard, sous la forme de coûts de santé plus élevés, car les maladies doivent alors faire l’objet de traitements plus lourds.
Écoutez le nouvel épisode de notre podcast «Adieu, merci la Suisse»! Nous y parlons des défis culturels que peut représenter une émigration.
S’intégrer dans un autre pays, c’est apprendre à composer avec d’autres codes, d’autres rythmes, d’autres manières d’être.
Dans ce quatrième épisode de notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse», la Suissesse Vanessa Meister, installée en Inde, et la coach interculturelle Heike Geiling parlent du choc culturel, des ajustements du quotidien et des malentendus qui jalonnent la vie à l’étranger.
Du rapport au temps aux règles implicites, en passant par la langue et les codes sociaux, cet épisode permet de comprendre pourquoi l’intégration n’est pas un sprint, mais un marathon. À écouter dès maintenant sur toutes les plateformes – en audio et en vidéo.
Le tueur en série Werner Ferrari est mort en prison. Qui se charge des funérailles des grands criminels placés en détention à perpétuité?
Le nom de Werner Ferrari vous dit-il encore quelque chose? Dans les années 1980, une série de meurtres d’enfants avait plongé la Suisse dans la terreur. Werner Ferrari avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres. Il vient de décéder à l’âge de 78 ans, après une longue maladie, dans l’unité pour personnes âgées de l’établissement pénitentiaire de Lenzbourg.
«Comment enterre-t-on un tueur en série?», se demande aujourd’hui l’Aargauer Zeitung. Selon la Constitution fédérale, la dignité humaine doit être respectée, rappelle l’article. Cela vaut aussi pour un homme comme Werner Ferrari.
En règle générale, après un décès en prison, la procédure se déroule comme en dehors. Les proches sont informés du décès et organisent les obsèques. Certains détenus expriment des souhaits avant leur mort. Werner Ferrari n’a laissé derrière lui ni proches, ni directives.
Dans un tel cas, c’est la commune du dernier lieu de vie de la personne qui décide du sort du corps. Pour Werner Ferrari, il s’agit d’Olten. Certains détenus souhaitent une cérémonie funèbre en prison; celle-ci se déroule alors dans un cadre restreint, sans participants extérieurs.
